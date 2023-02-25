‘Acılarımızı aynı safta azaltacağız’

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da cuma namazı kılındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding'in yapımını tamamladığı konteyner kentte İlçe Müftülüğü'nce depremzedelerin ibadetlerini yapabilmeleri için çadır hazırlandı. Koordinatör Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, buradaki vaazında, Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini, acıların birlik ve beraberlik içinde azalacağını söyledi.Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alanda oluşturulan çadır kentte konaklayan vatandaşlar, depremden etkilenmeyen Sümer Camii'nde cuma namazını eda etti.Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camii'nde yüzlerce kişi cuma namazı için saf tuttu. Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.Adıyaman Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi. Kahta ilçesinde ise dört caminin kullanılamaz durumda olması nedeniyle cuma namazı statta kılındı.Hatay'da cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samandağ ilçesindeki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret etti. Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun" dedi. Erbaş, daha sonra kilise bahçesindeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.