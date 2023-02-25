Ankara başlattı, iyilik Türkiye’ye yayıldı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı "Evim Evindir" projesi ile depremde evleri yıkılmış ve mağdur kalmış yüzlerce depremzede aile sıcak yuvalara kavuştu. Ankaralı hayırsever ev sahiplerinin depremzede ailelere boş evlerini ücretsiz olarak açmasıyla birlikte barınma ihtiyaçları karşılanan depremzede ailelerin artık yüzleri gülüyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde büyük bir felakete tanıklık eden depremzedeler AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı projeyle Ankara'da çeşitli bölgelerdeki boş evlere yerleştirildiler. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7'lik ve 7.6'lık depremleri yaşayan, yakınlarını, evlerini, yaşadıkları çevreyi kaybeden aileler yeni bir hayata başlangıç yaptılar.
İYİLİK TÜRKİYE'YE YAYILDI
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı "Evim Evindir" projesi kapsamında depremzede ailelere Ankara'nın çeşitli bölgelerinde ev tahsis edilmesiyle birlikte 6 bin mağdur depremzede sıcak yuvalara yerleştirildi halen de yerleştirilmeye devam ediyor. "Evim Evindir" projesi ile depremzede aileler Ankara'da sıcak bir yuvaya kavuşurken proje Türkiye'nin pek çok ilinde de örnek alındı.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki mağdur durumdaki binlerce vatandaş için daha ilk günden yardım tırları göndermiş gerçekleştirdiği organizasyonlarla deprem bölgesinde çadırkentler kurmuştu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZIN TACI, GÖNLÜMÜZÜN İLACI"
Proje çerçevesinde boş evlere yerleştirilen depremzedelerden biri olan Emine Gül deprem gecesi çok zor bir gece yaşadıklarını ifade ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Evim Evindir projesi sayesinde Ankara'ya geldik. Allah Devletimizden ve milletimizden razı olsun. Ankara'da herkes bize yardımcı oldu, Cumhurbaşkanımızın işi gücü rast gitsin, ben onun ellerinden öperim. Cumhurbaşkanımız başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır"
"EVİM EVİNDİR" SAYESİNDE SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTULAR
Depreme uyku sırasında yakalandıklarını söyleyen Mehmet Evin ise deprem gecesine dair yaşadıkları felaketten bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı. O gece adeta kıyameti yaşadıklarını anlatan Evin, büyük bir sallantıyla kendilerini bir anda moloz yığınları içerisinde bulduklarını belirtti. Yaklaşık bir gün boyunca ailesiyle birlikte enkaz altında kurtarılmayı beklediklerini anlatan Evin, AFAD ekiplerince enkaz altından kurtarıldıktan sonra hastanede iki gün tedavi gördüğünü anlattı.
Tedavisinin ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlatmış olduğu "Evim Evindir" projesiyle Ankara'da sıcak bir yuvaya yerleştirildiklerini kaydeden Evin kendilerine evlerinin kapılarını açan vatandaşlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Mehmet Evin, "Bizlere yardımcı olan insanlardan Allah yüzbinlerce kez razı olsun. Hükümetimiz olsun, hayırsever insanlarımız olsun, oturduğumuz sitenin sakinleri bize hep yardımcı oldular. Bu uçakları bize tahsis eden hükümetimizden Allah yüz bin kere razı olsun" dedi.
Emine Evin ise, "Depreme sabah Adıyaman'da yakalandık. Her konuda her şeyde devletimiz seferber oldu. Devletimiz başımızdan eksik olmasın" şeklinde konuştu
"ALLAH DEVLETİMİZİ MİLLETİMİZİ ESİRGESİN"
O günün adeta bir felaket gecesi olduğunu dile getiren depremzede Kudret Ovalı ise ailesiyle birlikte enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını fakat evlerinin yerle bir olduğunu ifade etti. 20 senesini geçirdiği evi yerle bir olan ancak ailesine kurtulmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan Ovalı, "Kıyametten çıkarttı Allah bizi sağ salim. Hiçbir yerimize bir şey olmadan enkazdan çıktık. Ancak büyük bir yıkım yaşamıştık. Devletimiz sabah saat 10 gibi geldi. Yiyecek, giyecek, battaniye, soba, odun ve çadırlar kuruldu hemen. Allah herkesten razı olsun. Allah Devletimizi, milletimizi esirgesin" diye konuştu.