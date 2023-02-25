Ankara başlattı, iyilik Türkiye’ye yayıldı

İYİLİK TÜRKİYE'YE YAYILDI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı "Evim Evindir" projesi kapsamında depremzede ailelere Ankara'nın çeşitli bölgelerinde ev tahsis edilmesiyle birlikte 6 bin mağdur depremzede sıcak yuvalara yerleştirildi halen de yerleştirilmeye devam ediyor. "Evim Evindir" projesi ile depremzede aileler Ankara'da sıcak bir yuvaya kavuşurken proje Türkiye'nin pek çok ilinde de örnek alındı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki mağdur durumdaki binlerce vatandaş için daha ilk günden yardım tırları göndermiş gerçekleştirdiği organizasyonlarla deprem bölgesinde çadırkentler kurmuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZIN TACI, GÖNLÜMÜZÜN İLACI"

Proje çerçevesinde boş evlere yerleştirilen depremzedelerden biri olan Emine Gül deprem gecesi çok zor bir gece yaşadıklarını ifade ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Evim Evindir projesi sayesinde Ankara'ya geldik. Allah Devletimizden ve milletimizden razı olsun. Ankara'da herkes bize yardımcı oldu, Cumhurbaşkanımızın işi gücü rast gitsin, ben onun ellerinden öperim. Cumhurbaşkanımız başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır"