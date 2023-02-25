Bakan Akar ile Başkan Güngör birlikte depremzedeleri ziyaret etti

Her zaman ifade ettiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimler olarak bizler daima hemşehrilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah bu zor günlerin de üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Devlet milletinin yanında" ifadelerini kullandı.