Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
Giriş Tarihi: 25.2.2023 14:13 Son Güncelleme: 25.2.2023 14:43

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu. Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.

CHP yandaşı Halk TV’de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olmuş ve on binlerce insanımız hayatını kaybetmişti. Depremden en çok etkilenen isimler de çocuklar oldu. Daha küçük yaşlarında gördükleri manzara karşısında travma yaşayan çocuklar için devlet elini uzattı ve psiko-sosyal destek ekipleri bölgeye gönderildi. Özellikle çocuklara hassas davranılması gereken bu dönemde CHP yandaşı Halk TV'de yapılan bir yayın ise tepki çekti.

KÜÇÜK ÇOCUĞA TRAVMA YAŞATTILAR
Halk TV'de yayınlanan programa çıkartılan küçük bir depremzede çocuğa yaşadıkları anlattırılınca çocuk gözyaşlarına boğuldu.

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar | Video

Çocuğun bu zor anlarında Halk TV reyting uğruna yayına duygusal müzik ekleyerek tepki çekti.

ENVER AYSEVER'DEN TEPKİ

Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımda "Bu şerefsizlik değil de nedir?" diyen Aysever şu ifadeleri kullandı: "Alçaklar sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz!

Bunu yandaşlar yapsa ağzınıza geleni söylersiniz, susacak mısınız Serhan'ın rezilliğine!!! Başardınız, merkez medya oldunuz!!!"

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA