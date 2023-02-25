CHP’li Seçer’den CHP’li meclis üyesine kıyak ihale

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2022 yılında, Dijital Elektronik Kütüphane Uygulama Geliştirme ve Abonelik Hizmet Alımı ihalesi, CHP'li Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Doğu Tekçe'nin o dönem henüz 6 ay önce kurulduğu iddia edilen gıda ve organizasyon firmasına yaklaşık 2 milyon TL'ye verilmiş. Başka bir iddia ise, söz konusu ihalenin benzerini başka bir belediyenin neredeyse 10'da 1 fiyatına aldığı yönünde.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ SEÇER TAKMIŞ

Öte yandan Mezitli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde de görev aldığı sosyal medya hesabında yazan Doğu Tekçe'nin nişan yüzüğünü de, ihaleyi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takmış.

CHP'li Vahap Seçer'in daha önce de birçok ihaleyi yandaşlarına yüksek fiyatlardan verdiği ortaya çıkarılmıştı.

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