Depremle hiçbir ilgisi yok

SON dönemde Bursa, Van ve Niğde'de peş peşe görülen mercek bulutlar, kimilerine görsel şölen sunarken kimilerini ise tedirgin etti. Özellikle sosyal medyada bu bulutların büyük depremlerin habercisi olabileceğine yönelik iddialar kısa sürede binlerce kişiye yayıldı. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Aksu, birçok ilde görülen mercek bulutlara ilişkin, "Bu bulutlar özellikle kış ve ilkbahar mevsiminde nadiren görülebilen bulutlardır. Son derece doğal bir oluşum. İnsan eliyle tasarımı gibi bir şey mümkün değil. Depremlerle hiçbir alakası yok, tedirginliğe de gerek yok. Bulunduğu bölgede türbülansın varlığına işaret eder" şeklinde konuştu.