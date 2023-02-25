Düzce’de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor

Valilik öncülüğünde fabrika ve STK'lerin de desteğiyle Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 konteyner üretim merkezi kuruldu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkezlerde 130 çalışanla seri üretime geçildi.

Bölgeye ilk etapta 1000 konteyner gönderilmesi hedeflenirken, yapımı tamamlanan 60 konteyner pazartesi günü yola çıkarılacak.

"İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE ÜRETİP GÖNDERECEĞİZ"

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner üretimine başlandığını söyledi.

Atay, 2 boş fabrika ve 1 deponun üretim merkezine dönüştürüldüğünü, ekipmanların bir kısmının İl Özel İdaresi, bir bölümünün de fabrika sahipleri tarafından sağlandığını belirterek, standartlara uygun ham madde kullanarak üretim yapıldığını dile getirdi.

Konteyner üretim ve planlama sorumlusu Akif Kabakçı da zaman mefhumu olmaksızın konteyner ürettiklerini kaydetti.

Kabakçı, bölgeye ilk etapta 1000 konteyner göndermeyi planladıklarını ifade ederek, "Seri üretimlerimize devam edeceğiz. Buradaki çoğu arkadaşımız gönüllülük esasına göre çalışıyor. Mesai kavramını ortadan kaldırmış vaziyetteyiz, yeter ki buradan deprem bölgesine bir an önce konteyner gönderebilelim ve vatandaşlarımıza sıcak bir ortam oluşturalım. Tüm çabamız bunun için. Valiliğimizin öncülüğünde bu işe hızlıca girdik. Herhangi bir limitimiz yok, ihtiyaç olduğu sürece üretip göndereceğiz." diye konuştu.