Emine Erdoğan Gaziantep’te depremzedelerle buluştu

Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte helikopterle Nurdağı ilçesine geçerek depremzedeler için kurulan Konteyner kenti ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Konteyner kentte verilen psiko-sosyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımını izleyen Erdoğan konteynerlerde barınan 2 aileyi ziyaret ederek baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra İslahiye ilçesine geçerek burada incelemelerde bulundu.