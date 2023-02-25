Türkiyetek yürek depremin yaralarını sarmakla uğraşırken, krize doymayan 6'lı Masa'nın gündemini ise yine erk savaşları oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ilişkin aylar önce yaptığı "6'lı Masa noter değil" açıklamasıyla ittifak içindeki derin uçurumu gözler önüne seren ikinci büyük ortak Akşener, Kılıçdaroğlu olmadan miting kisvesi altındaki şova da katılarak CHP'li isimlerden tepki çekmişti. O dönem kendisine yöneltilen eleştirilere karşı çıkan Akşener, "Geri zekâlılık her yerde var" diyerek masa ortaklarına soğuk duş etkisi yarattı.Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin 6'lı Masa'yı karıştıracak sözler sarf eden Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Geri zekâlılık her tarafta mevcut. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, içişlerine karışır oldum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesinde bir problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da beni ararlardı, telefonumdan bir düzenek kurardık. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç, beceremediniz" dedi.