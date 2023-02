Hatay Stadyumu'nun yanındaki alanda kurulan çadır kentte çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Emine Şahin (52) ve ailesi muhalefet trollerinin 'Hatay'ın bulunduğu topraklar terk edilecek. Demografi değiştirilecek' yalanına ders gibi cevap verdi. Anne Şahin "Hatay bizim, asla terk etmeyiz. Memleketimizi bırakıp nereye gidelim. Her şeye katlanırız. Hatay bitti demeden bitmez, bitmeyecek, yeniden ayağa kalkacak. Devletimiz her türlü yanımızda, bizimle beraber, her yardımı yapıyor. Tanımadığımız bir yere gitsek rahat edemeyiz. Allah Tayyip babamızı başımızdan eksik etmesin, o verdiği sözleri tutar" dedi.Emine Şahin'in kızı Çilem Şahin: Doğduğumuz şehirden ayrılmayacağız. Bugüne kadar kaç şehirde deprem oldu. Hepsi ayağa kalktı. Hatay da elbet ayağa kalkacak. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu şehir ayağa kalkar. Bir sene diyor, biz de o bir sene sabredeceğiz ve ayağa kalkacağız. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz. Söz verilen her şey yerine getirilecek biliyoruz. Herkes işine, gücüne, evine, yerine dönecek. Öleceksek burada öleceğiz. Çocuklarımın yanımda olması da bana cesaret veriyor.