Muhalefetin ‘nerede’ dediği Kızılay afetzedelerin yaralarını sarıyor

KIZILAY'IN 2 BİN 300 PERSONELİ DEPREMDEN DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Deprem bölgesindeki illerde görev yapan Kızılay personeli de afeti bizzat yaşadı. 10 ilde görev yapan 2 bin 300 Kızılaycı "afetzede" durumuna düşerken, çok büyük bir bölümü, enkazın altından çıktıktan sonra diğer insanlara yardıma koştu. Afetzede Kızılaycılar, deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.

9 kızılaycı ve 9 kızılay gönüllüsü hayatını kaybetti. Afete 1 kızılaycı göçük altında, 1 kızılaycı kayıp ve 3 kızılaycıdan haber alınamıyor.

EN YAKIN KIZILAY HİZMET NOKTASI NEREDE" UYGULAMASI

Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için "Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede" uygulamasını başlattı. Kızılay'ın "Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede" başlığı ile kullanıma aldığı 05521683086 numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen afetzedeler bulunduğu konuma en yakın "Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin konum bilgilerini" afetzedelere anında ulaştıracak. Hat, afetzedelerden gelen konum bilgilerine en kısa sürede cevap vererek "Kızılay ve diğer hizmet noktalarının" 3 adet konum bilgisini gönderecek.