SON DAKİKA! 6’lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu’ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...

Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun halen bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyememesi masadaki partilerin tabanları tarafından tepkiyle karşılanırken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. Karamollaoğlu aday belirlemede gecikmediklerini söyleyerek, "Ben burada bir gecikmenin olduğunu söyleyemem, doğru olmaz." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun seçilecek Cumhurbaşkanını 'Kukla' pozisyonuna indirgediği yönetim modeli önerisiyle ilgili de konuştu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ilanının uygun zamanda yapılacağını söyleyerek, "Ben burada bir gecikmenin olduğunu söyleyemem, doğru olmaz. Çalışmalar bu istikamette yapılacak." dedi.