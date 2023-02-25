SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM’lik alanda hakimiyet kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarını sarmak için fedakarca çalışan Mehmetçiğin hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerinin de aynı kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kilis'e giderek incelemelerine devam etti.

Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına giden Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.