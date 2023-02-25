Yaralı yakalanan terörist örgüt içi infazı itiraf etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu yakalandı. Teröristin sorgusunda şok edici bir gerçek ortaya çıktı ve örgüt için infaz aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir bağ evine düzenlenen operasyonla "Hebat Helat" kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu yaralı olarak ele geçirildi.Kurtoğlu, sorgusunda, birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, bunu yerine getirmeyeceğini söyleyen teröristi öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede polis tarafından yapılan aramalarda, toprağa gömülü ve çürümüş vaziyette bir erkek örgüt mensubu cesedi bulundu. Evde ise 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 susturucu, 2 el bombası ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi.