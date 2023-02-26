79’u müteahhit 184 kişiye hapis

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ şu bilgileri verdi: "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya dışındaki illerimizde delil tespit işlemleri ceza soruşturması kapsamında tamamlandı. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları, bilirkişiler ve Cumhuriyet Savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Şu ana kadar 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak için delil tespiti yapıldı. Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184'ü tutukladı, 214'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 71'i hakkında yakalama kararı, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halen iki kişi gözaltında. Tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapanlar. Hırsızlık vakalarında 179, yağma konusunda 4, dolandırıcılıkla ilgili 7 kişi tutuklandı." Bakan Soylu ise şunları söyledi: "Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette ki devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Uluslararası yardım istediğimiz yerde, kendi askerimiz, kendi jandarmamız, kendi polisimiz zaten teyakkuz halinde. Herkes teyakkuz halinde. Şu ana kadar ağır hasarlı, orta hasarlı ve ev sahibi, kiracı toplam müracaat 421 bin oldu dün (önceki gün) akşam itibarıyla. Bunun 284 bin 712 hanesi, ailesi 'Ben kira yardımı almak isterim' dedi. 136 bin 913'ü de 'Ben konteynerde yaşamak isterim' dedi. Buna karşılık 140 alanda 93 bin 623 konteyner hazırlanıyor. 70 bini hemen hemen tamamlanmak üzere.