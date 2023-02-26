CHP’den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık

ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM

6'lı koalisyonda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.