Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi'nden etkilenen Diyarbakır'a, ilk yardım TIR'ı Bursa'dan geldi. Yıllar önce oynanan ve olayların çıktığı lig maçından sonra yaşanan gerginlik, Bursa'nın yaptığı jestle iki kent arasındaki buzları eritti. Bursaspor'un gönderdiği yardımlar depremzedelere dağıtılırken, ezeli rekabetin yerini ezeli dostluk alsın mesajları verildi, iki takım arasında depremzedeler yararına dostluk maçı yapılması istendi. Bursaspor-Diyarbakırspor arasında 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de ilk sezonda oynanan maçta Bursaspor tribünlerinden atılan sloganlar tepkilere neden olmuştu. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle birçok Diyarbakırsporlu taraftar yaralandı.Yaşanan olaylar sonrasında Diyarbakırspor, tepki olarak ligden çekilme kararı aldı. Ancak siyasiler ve federasyonun araya girmesiyle bu karar geri çekildi. Sezonun ikinci yarısında Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırspor-Bursaspor maçı yaşanan olaylar nedeniyle 18'inci dakikada hakem tarafından tatil edildi. TFF, Diyarbakırspor'u 3-0 hükmen yenik ilan edip 3 maç saha kapatma cezası verdi. İki şehir arasındaki gerilimi bitirmek için iki şehrin ileri gelenleri araya girerek heyetler oluşturdu. Sezon sonunda Bursaspor şampiyon oldu, Diyarbakırspor ise önce Süper Lig'den ardında üst üste 4 sezon lig düşerek amatör lige kadar geriledi.6 Şubat günü Kahramanmaraş depremleri iki kent arasındaki buzların erimesine neden oldu. Felaketin yaşandığı ilk saatlerde Bursaspor, depremde yıkımın yaşandığı Diyarbakır için harekete geçti. Bursaspor Kulübü içinde sağlık malzemeleri, giyim, battaniye gibi ürünlerin yer aldığı yardım TIR'ını Diyarbakırlı depremzedelere ulaştırırken, kente gelen ilk yardım TIR'ı olması büyük bir sevinçle karşılandı. O dönem Diyarbakır-Bursa arasındaki barış görüşmelerinde de yer alan Diyarbakırspor'un eski kulüp başkanlarından Abdurrahman Yakut, SABAH'a konuştu. Yakut, acının rengi, dili ve dininin olmadığını belirterek, "Acı gerek insanların, gerekse yaşamın ortak paydasıdır. Yaşanan bir maç sırasında çıkan hadiselerden dolayı Diyarbakır'ın Bursa ile ezeli düşmanlığı asla olamaz. Bursa'nın yarısı Doğu ve Güneydoğu kökenli insanlardan oluşuyor. Bu acı dolu günlerden geçtiğimiz dönemlerde Bursaspor'un yardımını çok anlamlı buluyoruz. Bundan sonra yaşanan ne varsa geride bırakıp bu jestin ardından iki kent gönül bağı kurarak ezeli rekabetin yerini ezeli dostluğa bırakacaktır" dedi. Depremzede futbolseverler de iki şehir arasında depremzedeler yararına dostluk maçı önerisinde bulundu.