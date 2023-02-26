Eylem hazırlığındaki kadın terörist Konya’da yakalandı

Emnıyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat akşamı düzenlendiği operasyonda; Konya Meram'da terör örgütü PKK/KCK üyesi Xweza Lilaw kod adlı Gülda Bebek adlı terörist yakalandı.İran'da sözde örgütün özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet gösteren kadın teröristin, örgüt üst yönetiminden İstiklal saldırısı benzeri bir bombalı saldırı gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı.Teröristin saklandığı evde, 1 tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 31 şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen 1 lehim makinesi, 1 ampermetre, 1 mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul, muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi. Teröristle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların sorguları sürüyor.