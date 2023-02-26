Fatih Portakal’dan provokatif ’kan’ paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’tan tepki

KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A SERT CEVAP



Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi. Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.