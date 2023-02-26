Haberler Gündem Haberleri Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
Giriş Tarihi: 27.2.2023 00:10 Son Güncelleme: 27.2.2023 00:31

Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki

Gazeteci Fatih Portakal'ın provokasyon kokan Kızılay'ın kan bağışıyla ilgili iddiasına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan cevap geldi. Kınık "Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın." dedi.

Fatih Portakal’dan provokatif ’kan’ paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’tan tepki

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ederek provokasyona girişti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan Portakal'ın iftirasına net yanıt geldi.

PORTAKAL'DAN PROVOKATİF KIZILAY PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.'' ifadelerini kullandı.

KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A SERT CEVAP

Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi. Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.

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Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
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