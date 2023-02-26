Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Gaziantep'inNurdağı ilçesinde onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı. Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Kavak'ın ilk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak başkan olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi. Ökkeş Kavak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Adıyaman'da depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç de tutuklandı.