THY’nin filosundaki uçak sayısı 400’e ulaştı

400. UÇAĞA ÖZEL İSİM

Bolat, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 400'üncü uçağa özel bir isim vermek istediklerini kaydederek, "THY olarak bizim klasiğimiz uçaklarımıza şehirlerimizin ve ilçelerimizin isimlerini vermek. Şimdiye kadar tüm şehirlerimizin ve büyük ilçelerimizin adlarını uçaklarımıza verdik. Bu uçağımıza ise depremden sonra milletçe tek yürek olarak birleşmemizi, yaraları kısa zamanda sararak daha güçlü, daha güzel yeni yerleşim yerlerini depremzedelere vereceğimizi simgeleyen bir ilçe adı olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.