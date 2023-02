Yurtlarda hastane hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulup Konya'ya gelen depremzedelerin kaldığı yurtlarda 24 saat boyunca sağlık hizmeti veriliyor. Eczanesinden revirine kadar her şeyin düşünüldüğü yurtlarda kalan depremzedeler verilen hizmetleri takdir ediyor. Konya, binlerce depremzedeyi misafir ediyor. Yurtlara yerleştirilen depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanırken buna sağlık hizmeti de eklendi. Kurulan revirlerde 24 saat boyunca doktor bulunuyor, depremzedelerin hiç dışarı çıkmadan muayeneleri, pansumanları yapılıp yine yurtlarda bulunan eczane bölümlerinden ilaçları temin ediliyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Engin Dinç, yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı: "Bütün illerimizden misafirlerimiz geldi. Konya merkezde 11 yurtta, 14 blokta 30 doktor ve 40'ın üzerinde sağlık personeli ile hizmet vermekteyiz. İlk günden itibaren arkadaşlarımızı organize ettik. Depremzede misafirlerimizin kaldığı yurtlarda aile sağlık merkezlerinin bir birimini buraya taşıdık, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunuyoruz.Bunların içerisinde kronik rahatsızlıkları olan var, çocuklar var, gebeler var, diyabet, tansiyon hastaları var. Bir merkezde ne varsa burada da aynı hizmet mevcut. İlaçları yazılıyor. Eczanemiz var. Buradan ilaçlarını sağlıyoruz. Hastaneye gidecek hastalarımızın randevularını ayarlayıp hastanelerimize sevkini sağlıyoruz. Sağlık anlamında depremzede misafirlerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasını istemiyoruz." Depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan Fatma Karas, "Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldum. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Her şeyimiz tam. Allah'ım vatanımıza, milletimize huzur versin" dedi. Hatay'ın Antakya ilçesinden geldiğini belirten Esranur Sürmeli (25) ise, "Deprem anında kapılarda esneme olunca kapılar içeri doğru girdi. Açıp dışarı çıkamdık. Bir yandan 6 aylık bebeğimizi tutuyor bir yandan da dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Eşim ve bebeğimle birlikte dışarı güçlükle çıktık. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Çocuğumla da yakından ilgileniliyor. Revirini, eczanesini bile düşünmüşler" diye konuştu. Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen depremzede 72 yaşındaki Asiye Yıldırım, kendisine rahat gezebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.