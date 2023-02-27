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Giriş Tarihi: 27.2.2023

166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı. Özer, "Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi. Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıklandı.
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166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı
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