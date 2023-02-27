AK Parti’de 14 Mayıs hazırlığı

AK Parti'de seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması halinde işleyecek seçim takvimi ile ilgili de taslak program oluşturuldu. Buna göre, TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek. Vekil sayılarında düşüş olmayacak. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM'de 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alınabiliyor Meclis'in 14 Mayıs tarihi için 9 Mart'a kadar karar alması gerekiyor. Meclis'ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı için en geç 10 Mart işaret ediliyor.