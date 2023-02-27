AK Parti’de 14 Mayıs hazırlığı! Seçim takvimi için hummalı çalışma

Deprem sonrası 11 ilde seçime yönelik nasıl bir uygulama olacağı tartışıldı. Deprem sonrası evi yıkılan, ağır hasar alan ve şehrini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için her ihtimal masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle şehirlerdeki göç sebebiyle milletvekili sayısı tartışmaları da gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Deprem bölgesindeki vekil sayısını düşürmek yerine var olan sayıyı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek.
SEÇİM TARİHİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak tarihli AK Parti Grup toplantısında seçim tarihi için 'yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta olması durumunda seçim süreci nasıl işleyecek? Anayasaya göre Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM'de 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alınabiliyor.
Meclis'in 14 Mayıs tarihi için 9 Mart'a kadar karar alması gerekiyor. Meclis'ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı için en geç 10 Mart işaret ediliyor. Seçim kararı alındıktan sonra 11 Mart'ta seçim kararı Resmi Gazete'de ilan edilecek. 11-17 Mart'ta istifa edecek bürokrat, il ilçe başkanları istifalarını sunacak.17 Mart'a kadar aday müracaatları alınacak. Bu kapsamda daha önce istifa eden il ve ilçe başkanlarına yenileri de eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta partisinin grup toplantısında seçim tarihini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.
TASLAK TAKVİM
14 Mayıs'ta seçim olsa taslak takvim şu şekilde işleyecek:
*10 Mart seçim tarihi ilan edilecek
*11 Mart resmi karın Remi Gazete'de ilanı
*11-17 Mart istifa edeceklerin istifalarını sunmasını
*11-17 Mart aday müracaatlarının alınması
*18-19 Mart teşkilat temayül yoklaması(Temayül yoklaması online/ elektronik ise bir günde olur)
*21-27 Mart alt komisyon çalışmaları
*29 Mart 8 Nisan üst komisyon çalışmaları
*3 Nisan Cumhurbaşkanı aday listelerinin açıklanması
*8 Nisan aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi mesai bitiminde kadar