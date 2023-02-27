AK Parti’de 14 Mayıs hazırlığı! Seçim takvimi için hummalı çalışma

Meclis'in 14 Mayıs tarihi için 9 Mart'a kadar karar alması gerekiyor. Meclis'ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı için en geç 10 Mart işaret ediliyor. Seçim kararı alındıktan sonra 11 Mart'ta seçim kararı Resmi Gazete'de ilan edilecek. 11-17 Mart'ta istifa edecek bürokrat, il ilçe başkanları istifalarını sunacak.17 Mart'a kadar aday müracaatları alınacak. Bu kapsamda daha önce istifa eden il ve ilçe başkanlarına yenileri de eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta partisinin grup toplantısında seçim tarihini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.