AK Parti’den ‘Kardeş Aile’ çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvurusu sayısının 10 bine ulaştığını belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" dedi."Evim Evindir" projesi ile hayırseverlerin Ankara'da boş durumdaki evlerine 5 bin 869 depremzede ailenin yerleşmesini sağlayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı da şimdi de 'Kardeş Aile' kampanyası başlattı. "Haydi Ankara el ele verip yaraları sarma vakti" denilen açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz. Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizi ziyaret etmek ve Kardeş Aile olup ihtiyaçlarına destek olmayı isterseniz 0850 602 61 00 numaralı telefona ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, depremzedelere yapılan yardımlar için herkese teşekkür ederek, "Hayırsever, gönlü bol Ankaralı hemşehrilerimize şimdi de 'Kardeş Aile' çağrısı yapıyorum" diye konuştu.