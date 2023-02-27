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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Altın makasla açtıkları o site 68 cana mezar oldu

Asrın felaketinde Hatay’ın Antakya ilçesindeki 3 yıllık Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. Depreme dayanıklı diye satılan ve dev altın makasla açılan konutlar çöktü. 68 kişiye mezar olan sitenin açılışını CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yaptığı ortaya çıktı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Altın makasla açtıkları o site 68 cana mezar oldu
Deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki 3 yıllık 'Güçlü Bahçe Sitesi' de yerle bir oldu. Depreme dayanıklı diye satılan ve dev 'altın makasla' açılışı yapılan o site 68 kişiye mezar oldu. Sitenin açılış töreninden fotoğraf karelerinde Hatay'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da o meşhur makasın ucundan tuttuğu görüldü.



Savaş, depremin ardından "Şehir şu anda zor durumda, bırakıp kaçmak olmaz. 11 ilçe belediyesi var. İstifa edilecekse hep beraber edelim" diyerek kaçak güreşmişti. Projenin sahibi Servet Altaş o dönem açılış yapılırken 'Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için ölçümlerini yaptığımız altın makasımız 320 santimetre. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik' demişti.
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Altın makasla açtıkları o site 68 cana mezar oldu
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