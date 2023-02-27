Canımıza kastedenlerle 10 yıldır mücadele ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012'den itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm için vatandaşlara ve yerel yönetimlere açık davette bulundu. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi isteyen Başkan Erdoğan, rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmek için 2012'den bu zamana 14 başlıkta kentsel dönüşüm çağrısı konuşması yaptı. İşte gün gün yapılan o çağrıların kronolojik sıralaması şu şeklide:Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bir hizmetkârınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.Kentsel dönüşümlere, kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar.Yardımcı olun. Kentsel dönüşümü yapalım. Depremde meydana gelebilecek felaketi ortadan kaldıralım.Sizden bir ricam var. Dönüşüm projelerimizde ne olur bize destek olun.Dayanışma içerisinde dört dörtlük binaları hemen süratle yapalım.Biz yapmak için mücadele ederken, birileri de yıkmanın, tahrip etmenin peşinde. Nerede kentsel dönüşümle ilgili bir adım atacaksanız bu malum oda işi hemen yargıya götürür. Senin işin yapmak mı, yıkmak mı?Birçok yerlerde diyoruz ki kentsel dönüşüm yapalım. Diyorlar ki "yok". Yapmayın etmeyin, gelin bunu yapalım. Depreme dayanıklı binalar olsun. Canımız yanmadan bunları yapalım.Zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. İstiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Yani müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız.Halkımızla el ele vermek suretiyle bunu çözmemiz lazım.İktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım.Neolur diyorum, bize yardımcı olun. Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz.Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle gönüllülük esasına dayalı olarak buralardan sizi çıkaralım, buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi biz buralarda iskan edelim. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, böyle acılar yaşamamak için buralara yönelik bir düzenleme yapmak artık bir gerekliliktir.Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesini de başlattığımızda birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar.Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konut yaparsınız, karşı çıkan yine CHP'den başkası değildir.Vatandaşlarımızdan depreme dayanıksız yapılarındönüştürülmesi noktasına özelliklevurgu yaparak bize yardımcıolmalarını istiyoruz.Kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.Tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım; bir kardeşleri olarak, Cumhurbaşkanları olarak. Buradaki tüm konutların, yolların, şu sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında yardımcı olun. Hiç endişe etmeyin; Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildi ise aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınızda yer alacağım.İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını kampanyalarla, davalarla engelleyenlerin bugün yol açtığı felaket herkese ibret teşkil etmelidir. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin, artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.Bir tanesi çıkmış, 'Kentsel dönüşüme biz karşıyız' diyor. Kim bu? CHP'den bir belediye başkanı. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilen olay, olmazsa olmazdır. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin.