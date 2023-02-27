Erbakan Hoca’sız 12 yıl

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 23. Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 12. yılında törenlerle anılacak. Erbakan, 27 Şubat 2011'de kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Hayatını siyasete adayan ve 28 Şubat zihniyetine karşı gösterdiği destansı mücadele ile hafızalara kazınan Erbakan, başlattığı Milli Görüş hareketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'ye kazandıran isim olarak tarihe geçti. Erbakan'ın sonraki nesillere rehber olacak pek çok politikası ve hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçeğe dönüştü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın güçlü savunucularından olduğu için "Mücahit Erbakan" sıfatıyla anılan Erbakan, Filistin davasında hassasiyeti, siyonizmle mücadelesi ve Türkiye'nin ilk yerli motorunu üretmek için kurduğu Gümüş Motor Fabrikası ile vatandaşların gönlünde taht kurdu. Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, 1995'teki genel seçimlerden birinci parti çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.