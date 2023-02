Evini depremzedelere açan gurbetçiden çağrı: Gün bugündür

85 milyon, depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, yurtdışında yaşayan vatandaşlar da tüm imkanlarıyla depremzedelere destek olmaya çalışıyor. Fransa'da yaşayan terzi Hasan Atmalı'da örnek bir duyarlılığa imza atarak, Gaziantep'te ve Muğla'daki 2 evini eşyalarla donatıp, depremzedelere açtı. Depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılayan Hasan Atmalı, dayanışma çağrısı yaptı.Atmalı, "Aslen Gaziantepliyim. Güzel ülkemde yaşanan felaket bizi derinden üzdü. Ben de depremzedeler konusunda elimden gönlümden gelen her şeyi Fransa'dan yapmak istedim. Gaziantep ve Muğla'daki evlerimi iki depremzede aileye açtım. Her türlü ihtiyaçlarının karşılamak için gayret ediyorum. Hep birlikte bu acıyı paylaşarak aşacağız. Buradan çağrımdır; Avrupa'daki olanlar Türkiye'deki evlerini depremzedelere açsınlar. Gün bugündür" dedi.