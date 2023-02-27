Gaziosmanpaşa Belediyesi Kahramanmaraş’a konteyner kent kuruyor

HERGÜN EKMEK VE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK İKRAMI YAPILIYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Merkezi'nde çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor. Belediye ekipleri, günlük 10 bin ekmek kapasiteli mobil fırın ile depremzedelere sıcak ekmek ulaştırırken, belediyenin mobil mutfağından depremzedelere 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor. Mobil büfe ise her gün ilçenin farklı noktalarında çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN 2 ADET ÇOCUK PARKI

Her türlü ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığı bu süreçte çocuklar da unutulmadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, büyük yıkıma yol açan depremin çocuklarda yarattığı travmayı hafifletmek ve çocukların yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmelerini sağlamak adına bölgeye 2 adet çocuk parkı kuruluyor. Çeşitli oyun gruplarının yer aldığı parklardan ilkinin kurulumu tamamlandı. İkinci park ise inşası süren konteyner kente kurulacak.