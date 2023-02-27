Gaziosmanpaşa Belediyesi Kahramanmaraş’a konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş depreminin yaşandığı ilk andan itibaren araçları ve uzman personeliyle bölgedeki faaliyetlere katılan Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaraları sarmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için her alanda yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi, yardım faaliyetlerinin yanı sıra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 225 konteynerin yer alacağı ve bin vatandaşa yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan konteyner kent kuruyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki alanda kurulacak olan ve 2 odadan oluşan konteynerlerde, mutfak, banyo ve lavabo gibi fonksiyonlar yer alacak. Birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanan ve geçici barınma imkanı sunacak olan konteyner kent çalışmasının kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Öte yandan gıda, kıyafet ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer alacağı sosyal mağaza da çok yakında hizmet vermeye başlıyor.
HERGÜN EKMEK VE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK İKRAMI YAPILIYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Merkezi'nde çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor. Belediye ekipleri, günlük 10 bin ekmek kapasiteli mobil fırın ile depremzedelere sıcak ekmek ulaştırırken, belediyenin mobil mutfağından depremzedelere 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor. Mobil büfe ise her gün ilçenin farklı noktalarında çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN 2 ADET ÇOCUK PARKI
Her türlü ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığı bu süreçte çocuklar da unutulmadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, büyük yıkıma yol açan depremin çocuklarda yarattığı travmayı hafifletmek ve çocukların yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmelerini sağlamak adına bölgeye 2 adet çocuk parkı kuruluyor. Çeşitli oyun gruplarının yer aldığı parklardan ilkinin kurulumu tamamlandı. İkinci park ise inşası süren konteyner kente kurulacak.
63 YARDIM TIRI BÖLGEDE
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından depremin ilk günü başlatılan yardım kampanyası kapsamında 63 tır ve 19 kamyon yardım malzemesi AFAD koordinesinde bölgeye gönderildi. Gaziosmanpaşalı vatandaşların getirdiği battaniyeden kışlık kıyafete, hijyen ürünlerinden ısıtıcı ve gıdaya birçok temel ihtiyaç malzemesi depremzede vatandaşların kullanımına sunuluyor.
5 ARAÇ VE 40 PERSONEL İLE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Deprem bölgesinde salgın hastalıkların ortaya çıkmaması adına temizlik çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu anlamda Gaziosmanpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak adına bölgeye göndediği 3 çöp toplama kamyonu, 1 süpürme aracı, 1 arazöz ve 40 personel ile hijyen ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Öte yandan ilk etapta acil ihtiyacın karşılanması adına 18 seyyar lavabo ve duş kabini de bölgeye gönderildi.
USTA: "YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "İnşallah burada hem mobil mutfağımızla yemek hizmeti vermeye hem de aynı zamanda mobil fırınımızla birlikte ekmek üretimi yapmaya devam edeceğiz ve buradaki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Burada bir konteyner kent kuruyoruz. Konteyner kentte oturacak vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Mobil aşevi aracımızla farklı noktalara, ihtiyaç duyulan alanlara da yemek hizmeti veriyoruz. Buradaki vatandaşların hayatını sürdürebilmesi için yardımın da kesilmemesi lazım. Yaklaşan Ramazan'ı da burada huzurlu bir şekilde, ihtiyaçların giderildiği bir şekilde sürdürebilmek için bu tür yardımların artık devam etmesi lazım. Umarım bu zamana kadar gelen yardım kampanyası bundan sonra da devam eder. Duamız da, beklentimiz de o" dedi.