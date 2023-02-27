Hatır gönül meselesi diye ruhsata başvurdum

Gaziantep'te Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yıkılan 2 apartman nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Kavak, savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi: "Emek Apartmanı'nın arsasını kardeşlerimle ortak aldık. Kardeşim Osman'a aile binası yapmak için arsayı verdim. Kendileri projesini çizdirmişler. Orada hiç oturmadım. Kız kardeşim, amcamın çocukları, dayım bu binada oturdu. Çoğu akrabam olduğu için vergi mükellefi olmam nedeniyle yapı ruhsat belgesi alıp alamayacağımı sordular. Ben de eğer bina sağlamsa akrabam olmaları nedeniyle hatır gönül meselesi de olduğundan ruhsat için başvurdum." Öte yandan depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısının 188'e yükseldiği açıklandı.