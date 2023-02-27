HDP tiyatrosuna Buldan’ın koruması bile tahammül edemedi

KORUMASI BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİ...



Ben birini gördüğüm zaman sarılma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü onu tanımıyorum. Ama 'o insan benim için gelmiş' diyorum. Yani öyle bir şey ki... Ama hep beraber inşallah yapacağız." sözleriyle sürdürdü. 'Depremzede', AFAD'ın TIR'larını durdurduğunu söylediği sırada Pervin Buldan'ın koruması tarafından uyarıldı. Konuşmasını aniden sonlandıran kişi etrafındakilere sarılarak bölgeden ayrıldı.



HDP tiyatrosuna Pervin Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi! İşte o anlar… | Video