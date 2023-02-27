İletişim Başkanlığı dezenformasyon açıklaması:Hacker’ların yardım çağrısı yazısı kurgu

Bazı sosyal medya hesaplarında "New York'taki elektronik reklam panolarının hacklendiği ve hackerların Türk hükümetini şikayet ederek uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunduğunun" ileri sürüldüğü kaydedilen bültende, hackerların yazdığı iddia edilen siyah alan ve yazının görüntülere sonradan montaj yoluyla eklendiği, kurgu olduğu ifade edildi.

Bültende, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından afetzedelerin enkaz altında kalan eşyalarıyla ilgili çeşitli spekülasyonların ortaya atıldığı kaydedilen bültende, yıkılan binalarda yapılan enkaz çalışmaları esnasında vatandaşlar ve görevlilerce bulunarak polislere teslim edilen ziynet eşyası, para, silah, çelik kasa gibi değerli eşyaların muhafaza altına alındığı vurgulandı.

Bültende, polis merkezi amirliklerince muhafazaya alınan değerli eşyaların, vatandaşların beyanları ve belgeleri ibraz etmelerinin ardından eşyaların kendilerine ait olduğu tespit edildikten sonra Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tutanak karşılığında teslim edildiği bilgisi yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLİŞKİN İDDİALAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ve zeminine ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı aktarılan bültende, tasarım ve inşaat çalışmalarının olası bir deprem sırasında havalimanının tüm binaları ile hava operasyonları aksamayacak şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İstanbul'da olası bir depremin, havalimanındaki tüm tesis ve yapılara muhtemel etkileri, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alınmıştır. 2015'te İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu'nun hazırlanmasında, Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalışılmıştır. Havalimanı yapılmadan zemin etüdü yapılmış ve inşaat zemini güçlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı, olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirilmiştir."

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı" iddiasının manipülasyon içerdiği vurgulanan bültende, İstanbul'un Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine kolluk kuvvetinin bölgeye intikal ettiği, iddiaya konu görüntülerin yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekildiği ifade edildi.

Bültende, kolluk kuvvetinin yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba gösterdiği, görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı bildirildi.



