İşte CHP’li gazetecinin ’23 Derece’lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!

ESASINDA BÖYLE BİR ŞEY HİÇ OLMADI! İŞTE VİDEONUN ORJİNALİ

Videonun orijinalinde ne hackerlar, ne hacklenen bilboardlar ne de hükümet aleyhinde cümleler var. Video tamamen sahte. @veritasanalytic kendi hazırladığı sahte videoyu Twitter'da fake bir hesaptan paylaşıyor dakikalar sonra @yirmiucderece videoya kendi ismini koyup yayınlıyor.

DEPREM GÜNLERİNDE YALAN İHBARLARLA EKİPLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRİP MİLLETİN ZAMANINI ÇALDILAR

Bu ve benzeri hesaplarda yapılan çirkinlikler insan hayatıyla oynamaya kadar gitti.

Depremin ardından Twitter'da yayılan asılsız bilgilerin merkezindeki hesaplardan 23 Derece, aynı yalan içerikleri hem 6 Şubat hem de 20 Şubat sonrası paylaştı. Manipülatif yayınlardaki suç delillerini yok etmek için mesajları silme yoluna giden CHP'li gazeteci Gökhan Özbek'in sözde habercilik adı altında yaptığı provokasyon tek tek deşifre edildi.

İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!

Yüz binlerce takipçisi bulunan 'Solcu Gazete' isimli hesapta Hatay-Defne depreminin ardından şu mesaj paylaşıldı:

"Yardım çağrısında bulunulan bazı yerler:

HATAY / Defne - Aknehir mahallesi No.11

HATAY / Antakya - Küçük Dalyan İpek 2. Sokak No.16

HATAY / Samandağ - Koyunoğlu mahallesi 133. Sk. No.9

HATAY / Tomruksuyu Köyü - 0549 527 55 15

HATAY / Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İlkokulu yanı"

Sözkonusu adreslerin hiçbirinde yardım ekipleri enkaz altında kalan yahut yardıma ihtiyacı olan kimseye rastlamadı.

Gelen bilgileri teyit etmeden paylaşan 'Solcu Gazete' hesabının yardım çalışmalarını sabote eden mesajı kısa sürede tam 10 bin kez RT (Retweet) edildi, 6 bin 200 beğeni aldı, 651 bin kez görüntülendi.