Julia, 34 saat sonra enkaz altından kurtarılmıştı! Kurtarma ekibi o anları anlattı





"JULİA'NIN CANLI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORDUK,SONRA ORADA BİR KIPIRDAMA OLDU..."



Binada çalıştıkları sırada bir kişinin enkaz altında saçları gördüğünü söylediğini belirten Edebal, "Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. Küçücük bir delik vardı, bizden aramızda olan kısa boylu bir arkadaşımızı oraya yönlendirdik. Orada bir saç telini teyit ettikten sonra oradaki betonu kırmaya başladık. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Orada anne baba ve 2 çocuğun cenazelerine ulaştık. Julia'nın canlı olup olmadığını bilmiyorduk. Sonra orada bir kıpırdama oldu. Sonra Julia'nın kendisine ulaştık" diye konuştu.