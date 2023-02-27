Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Mısır Türkiye’deki kardeşlerinin yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşıladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" derken, Bakan Şukri de "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" dedi.
HER ZAMAN YANINDA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın açıklamasında bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Her iki ülke halkının da gelecekle ilgili beklentileri var. Bizim isteğimiz ilişkileri eski düzeyine getirmek. Bir kez daha Türk halkına başsağlığı diliyorum. Mısır'ın sizlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Mısır her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır. İlişkilerimizin en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
BİR ARAYA GELMENİN FAYDASI
Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda, "Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır'da yatırım yapıyor. İlişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız gerek.