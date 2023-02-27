Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Mısır Türkiye’deki kardeşlerinin yanında olacaktır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın açıklamasında bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Her iki ülke halkının da gelecekle ilgili beklentileri var. Bizim isteğimiz ilişkileri eski düzeyine getirmek. Bir kez daha Türk halkına başsağlığı diliyorum. Mısır'ın sizlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Mısır her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır. İlişkilerimizin en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" diye konuştu.