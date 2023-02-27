Şişli’de iki katlı metruk bina çöktü! Can kaybı veya yaralanma olmadı





"NE ACILAR YAŞADIK, BÖYLE ŞEYLER BİR DAHA YAŞANMASIN"

Bu tarz eski yapılardan endişe duyduklarını ve önlem alınması gerektiğini belirten mahalle sakini Rabia Enük, "Binanın çöktüğünü görmedik ama her sabah buradan gelip geçiyoruz. İnsanların üzerine çökerse kötü olur. Belediyenin böyle yerleri tespit edip yıkması gerekiyor. Vatandaşlar her sabah buradan çıkıp işlerine gidiyor. Depremin neler yaptığını gördük. Ne acılar yaşadık, böyle şeyler bir daha yaşanmasın. Burada sürekli hayvanlarımızı besliyoruz, kedilerimiz var. Burada güneşleniyorlar, üstlerine gelirse yazık olur" dedi.

"BAYAĞIDIR ÖNÜNE SAC ÇEKİLMİŞ VAZİYETTE DURUYOR"

Rabia Enük'ün eşi Abdurrahman Enük ise, "Her sabah buradan geçiyoruz, belediyenin bir çare bulması lazım. Böyle evlerin temizlenmesi lazım. Burada kimse yoktu. Bayağıdır önüne sac çekilmiş vaziyette duruyor, korumasını yapmışlar ama deprem olursa böyle yerlerin çoğu çöker" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.