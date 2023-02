SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ŞART ALTINDA YANINDAYIZ"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bugünkü Türkiye'de her sorun çözülür. 21 gün içinde ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gayreti gösterme gayreti göstermiştir. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Gayretler sürecektir. Kanaat önderlerimizin arzuları da bu yöndedir. Bilmenizi istiyorum, Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Her gayreti göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracaktır. Sözü sahibine bırakıyorum.