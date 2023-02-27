Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
Giriş Tarihi: 27.2.2023 21:31 Son Güncelleme: 27.2.2023 21:40

Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi

Son dakika... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.

Son dakika: İzmir Foça’da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de hissedilen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Ayrıca depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.

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Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
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