Son dakika: İzmir Foça’da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de hissedilen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Ayrıca depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.

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