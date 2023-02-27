Yaraları birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Nurdağı'ndaki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için kurulan sosyal donatılara ilişkin video paylaştı. Kurum mesajında "Yaralarımızı birlikte saracağız." İfadesini kullandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmaya Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş'ta çocuklar için kurulan oyun alanını ve çadırkenti ziyaret etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da incelemelerde bulundu. Depremzedelerin acılarını paylaştı, dertlerini ve isteklerini dinledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Koca, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir" dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda yaptığı basın toplantısında kentte okulların açılma tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini duyurdu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerinde kurulan çadır kentlerde depremzedelerle bir araya geldi. Şu ana kadar yurtdışından 125 binden fazla çadır geldiğini belirten Çavuşoğlu, "42 bin çadırın Türkiye'ye intikali için de planlamalar yapıldı" diye konuştu.