Bakan Nebati Şanlıurfa’da yapımına başlanan konteyner kentte

Hazine ve Maliye Bakan Nebati ve beraberindeki Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte yapımına başlanılan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Depremzedeler için AFAD tarafından Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde 114 dönüm üzerinde bin 84 konteyner kent kurulacak.

Gerçekleştirilen incelemenin ardından Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Nureddin Nebati; Valimiz @valisalihayhanve Büyükşehir Bld.Bşk. @zabeyazgul ile birlikte, yapımına başlanılan konteyner kentte incelemelerde bulundu. "Depremzedelerimizin barınacağı konteyner kentimizi en kısa sürede bitireceğiz" ifadelerine yer verildi.