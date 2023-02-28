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Giriş Tarihi: 28.2.2023 21:46

Başkan Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

AA
Başkan Erdoğan, Doğanşehir’deki konteyner kenti ziyaret etti

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir'de incelemelerde bulundu.

Daha sonra konteyner kente gelen Başkan Erdoğan, buradaki depremzedelerle sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a, depremzede bir kadın "toprak su kabı" verdi.

Başkan Erdoğan'a konteyner kenti ziyaretinde, Bahçeli ve Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti
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