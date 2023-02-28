Başkan Erdoğan, Doğanşehir’deki konteyner kenti ziyaret etti

Daha sonra konteyner kente gelen Başkan Erdoğan, buradaki depremzedelerle sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a, depremzede bir kadın "toprak su kabı" verdi.

Başkan Erdoğan'a konteyner kenti ziyaretinde, Bahçeli ve Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.