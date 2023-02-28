Başkan Erdoğan’dan muhalefete ’kentsel dönüşüm’ tepkisi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok!

Erdoğan'ın Malatya'daki açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

MUHALEFETE 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' TEPKİSİ: KAPRİSLERLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK!

Yeni yerleşim alanlarını özgün mimari ve 3-4 katı geçmeyecek şekilde tasarlıyoruz. Yeni yerleşim yerlerimizi bütün incelemeler ile birlikte seçiyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere kentsel dönüşüm konusunda söylenenlerin bütün kayıtları elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtıp, izleteceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.