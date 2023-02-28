Başkan Erdoğan’dan muhalefete ’kentsel dönüşüm’ tepkisi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Doğanşehir'de deprem bölgesindeki son durum ve çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz." dedi.
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar | Video
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı açıklamada, "Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Bilim, deprem fırtınası yaşandığını dile getiriyor" dedi. Başkan Erdoğan, vatandaşlara 'Hasarlı Binalardan Uzak Durun' çağrısında bulundu. Erdoğan, inşa ve imar çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyerek, Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Başkan Erdoğan, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın Malatya'daki açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
MUHALEFETE 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' TEPKİSİ: KAPRİSLERLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK!
Yeni yerleşim alanlarını özgün mimari ve 3-4 katı geçmeyecek şekilde tasarlıyoruz. Yeni yerleşim yerlerimizi bütün incelemeler ile birlikte seçiyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere kentsel dönüşüm konusunda söylenenlerin bütün kayıtları elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtıp, izleteceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.