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Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 28 Şubat paylaşımı: Kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde bir mesaj yayınladı, "Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, sadece demokrasiye değil, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. " dedi.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 28 Şubat paylaşımı: Kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin sadece demokrasiye değil, Türkiye'nin tarihi ve medeniyetine de sürülen kara bir leke olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, sadece demokrasiye değil, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 28 Şubat paylaşımı: Kara bir leke
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