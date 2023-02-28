“Cumhurbaşkanımız, ‘vatandaşımı sokakta bırakmam’ dedi ve bırakmadı”

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 10 katlı Nacar Apartmanı'nın 5. katında eşi Mehmet Aşkın (50) ve oğlu Rüstem Kaya Aşkın'la birlikte oturan Zarife Aşkın, Kahramanmaraş merkezli iki depremde binaları ağır hasar gördü. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için kurulan çadırkente yerleşti. Burada iki gün kalan Aşkın ve çocukları görevliler tarafından eşyaları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA

Öğrenci yurdunun A Blok 7'nci katında çocuklarıyla birlikte kalan Zarife Aşkın, devletin depremzedeler için seferber olduğu halde bunu görmezden gelenlere tepki gösterdi. Yaşanan felaket sonrasında devletin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Aşkın, "Depremin yaşandığı ilk gün Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben vatandaşlarımı sokakta bırakmam' dedi ve bizleri sokakta bırakmadı. Üç öğün yemeğimiz veriliyor, sürekli sıcak suyumuz var. Evde bu kadar çeşit yemek yapmıyorduk. Çocuklarım ve ben rahatlıkla banyo yapabiliyoruz" diye konuştu.

GÖREVLİLER KIZIMIN İLAÇLARINI GETİRDİLER

Tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını da dile getiren Zarife Aşkın, "Kızım rahatsızlandı hemen yurtta bulunan doktor muayene etti ve reçetesini yazdı. Görevliler kızımın ilacını alıp bize teslim ettiler. Maalesef hala nankörler çıkıp devleti kötülüyor. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.