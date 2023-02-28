Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nden İYİ Partili Turhan Çömez’in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, bir televizyon yayınına bağlanarak İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Hastanede elektriklerin gittiğini ve jenaratörlerin de çalışmadığını öne süren Çömez, "Bebekler ve yaşlılar dahil solunum cihazına bağlı insanlar öldü." dedi.

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA

İYİ Partili Turhan Çömez'in iddiaları Sağlık Bakanlığı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur." denildi.