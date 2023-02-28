Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nden İYİ Partili Turhan Çömez’in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, bir televizyon yayınına bağlanarak İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Hastanede elektriklerin gittiğini ve jenaratörlerin de çalışmadığını öne süren Çömez, "Bebekler ve yaşlılar dahil solunum cihazına bağlı insanlar öldü." dedi.
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA
İYİ Partili Turhan Çömez'in iddiaları Sağlık Bakanlığı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur." denildi.
"CAN KAYIPLARININ SEBEBİ ELEKTRİK DEĞİL HASTANE BİNASININ DEPREMDEN YIKILMIŞ OLMASI"
Hastanede 3 ayrı jenatatörün bulunduğu ve çalışır vaziyette olduğu belirtilen açıklamada "İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır." ifadeleri kullanıldı.
"İZAH EDİLEBİLİR BİR ETİK TARAFI YOK"
Açklamada şunlar kaydedildi:
"Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır."