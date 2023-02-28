Hatay’da14 Şubat’ta evlenmeyi planlarken, depreme yakalanan çift, 25 Şubat’ta Nevşehir’de ‘Evet’ dedi

Hatay Antakya'da ki evleri ağır hasar aldığı için Nevşehir KYK yurduna yerleşen genç depremzede çift 14 Şubat sevgililer günü düşünürken asrın felaketini yaşadı. Depremzede çift bu yaşanan felaketin ardından aynı çatı altında kalmanın engel olmadığını düşünerek Nevşehir'de dünya evine girdi.

Genç çiftlerin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıyarken çiftlerin şahitliğini Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, KYK Yurt Müdürü Nalan Buyruk ve Hataylı depremzede Mehmet Turan yaptı.

Nevşehir KYK yurduna yerleşen çift sade bir nikah töreni ile evlendi.

Depremin arından Nevşehir'de 'evet' diyen Gelin Güray Sezer, Depremi yaşadım ve kaldığımız ev ağır hasar aldı. Bizlerde Nevşehir'e gelerek KYK yurduna yerleştik. Normalde nikâhımız 14 Şubat'ta olacaktı ama kısmet Nevşehir'de 'evet' demekmiş. Şu an hem mutluyum hem de üzüntülüyüm. Fakat yaşanan felaket bana sevdiklerime sahip çıkıp hayatımı ihmal etmemem gerektiğini öğretti" dedi. Nikah töreni sonrasında Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran genç çiftlere hayırlı olsun temennilerinde bulundu.