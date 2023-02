Karaismailoğlu: Yeni konteyner kent için altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz

Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adıyaman Altınşehir Konteyner Kenti'nde afetzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen bakanlar, çocuklara psikososyal destek kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllülerle de sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, vatandaşların çadırlardan konteyner kente alınmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Konteynerların da geçici bir süreç olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bir taraftan da kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam alanlarını üretmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Burada bin 825 adet konteyner olacak inşallah. Şu anda da 300 konteyner hazır, misafirlerimizi buraya aldık. Onları rahat ettirmek için her türlü imkanı düşündük. Her türlü psikososyal destek alanlarından, aş evinden, çamaşırhanelerden, Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim çadırlarından, sağlık çadırlarından, yaşam alanında olabilecek her şeyi burada kurmak için çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 BÖLGEYE KONTEYNER KENT KURULACAK"

Bakan Karaismailoğlu, şehrin 15 bölgesinde konteyner alanları planlarının yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti: "Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İkinci aşamada şehrimizin yine doğu kısmında hem otogar hem de hastanemizin hemen bitişiğinde 2 bin 400 konteyner alacak alanımızda da altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Bir taraftan da konteynerlarımızın nakillerini gerçekleştiriyoruz. Yine aynı bölgede prefabrik yapılar da yapıyoruz. Orada da 36 metrekarelik yaşam alanını buluşturuyoruz. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla da inşallah onları da hizmete alıp vatandaşlarımızı orada misafir etmeye başlayacağız. Yine şehrimizin güneyinde 1.000 adet 30 ila 35 metrekare büyüklüğünde prefabrik yaşam alanları üretiyoruz. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçireceğiz."

"HASARSIZ DÜKKANLARDA FAALİYET BAŞLADI"

Şehirde ekonomik hareketliliğin önünü açmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Şehrimizde hasarsız olan binalarda dükkanlarımız az da olsa faaliyete geçmeye başladılar. Organize sanayi bölgesinde de konteyner alanlarımızın hem altyapılarını yaptık hem bir kısım konteynerlarımızı faaliyete geçirerek oradaki çalışanlarımıza yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen bütün illerimizde aynı şekilde büyük bir özverili ve yoğun bir çalışma var. Adeta bir seferberlik halinde çalışıyoruz. İnşallah bu zorlukların üstesinden geçmişte nasıl gelmişsek bundan sonra da hızlıca geleceğiz." diye tamamladı.

"DEPREM BÖLGESİNE 5 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Bozdağ, Adıyaman'da yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını dile getirdi. Adıyaman Adalet Sarayı'nda da incelemelerde bulunduğunu söyleyen Bozdağ, adliye binasının hafif hasarlı olduğunu ancak adalet hizmetlerinin sürdüğünü bildirdi. Bozdağ, deprem bölgesinde gönüllülük çerçevesinde yaklaşık 5 bin adli tıp uzmanı, adli personel ve savcı görevlendirildiğini belirtti.

"KALICI KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YAPILACAK"

Deprem bölgelerinde adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını anlatan Bozdağ, vatandaşların adalet hizmetlerine yönelik beklentilerinin karşılanmaya devam edeceğini aktardı. Bozdağ, bölgelerde geçici barınma için konteyner kentler kurulduğunu hatırlatarak, bir yıl sonra depremden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlara kavuşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaşanan depremlerde verdiği sözleri yerine getirdiğine işaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da yaraların sarılması, barınma ve diğer sorunların çözümü konusunda verilecek sözlerin en geç bir yıl içerisinde yerine getirileceğini kaydetti.

"KUSURU OLAN HERKES MİLLETİN HUZURUNDA YARGIYA HESABINI VERECEKTİR"

Delillendirme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Bozdağ, hiçbir enkazın, ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmadığını, Adıyaman'da böyle bir durumun yaşanmadığını kaydetti. Herhangi bir hak kaybına yol açacak ihmalin söz konusu olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti: "Her şey usulünce, yasalarımıza göre, yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmek isterim, soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleri, denetim elemanları, fenni mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğun 1999 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için bunların fenni mesuller kimdir, denetim yapanları kimdir, başka iş ve işlemleri yapanlar kim, bunların sorumluları kim, elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır. Zaman içerisinde bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunların tespit edildiği takdirde kusurları oranda sorumluğu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Onun için zamanın işleyişi içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan, yargı kararıyla tespit edilen herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada, aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim."

Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: " Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgeye intikal ettik. Şehirlerimizde meydana gelen hasarları tespit ettik. 23 gündür bölgedeyiz. Gerek uzaktan gerekse de yüz yüzde bir araya gelerek organizasyonun en hızlı olması noktasında birbirimize destek veriyoruz.

"TÜM BAKANLIKLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE ADIM ATIYOR"

Asrın değil heralde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyon insanın etkilendiği bir dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili Bakanlıklar hızlı bir şekilde adım atıyor. Barınma konusunda konteyner kentler ardından 1 yıl içerisinde kalıcı konutlar ile ihtiyaç giderilecek. Bütçe konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Kaynakları doğru bir şekilde kullanmalıyız. Bu anlamda gerek vergisel düzenlemeler gerek ertelemeler ve aflar yaptık. Yine aynı şekilde krediler ile ilgili adımları ilan ettik. Ayrıca sigortacılık alanında da adımlar attık. Tüm bu adımlara yeni adımlar ekliyoruz.

"KİMSENİN BU ORTAMDAN FAYDA SAĞLAMASINI MÜSAADE ETMEYİZ"

Esnaflar ve çiftlere de değinen Bakan Nebati, "Burada da ihtiyaçlara göre kayıplara göre çok net adımlar atıyoruz" dedi. Deprem bölgelerinde ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Nebati şu ifadeleri kullandı: "Dün TOBB başkanımız, sendika başkanlarımız ve ilgili STK'larla Urfa'da bir toplantı yaptık. Açık ve net ifade edeyim. Biz girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanımızı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı bir ortamda kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız." dedi.