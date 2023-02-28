Kayalar parçalandı, bahçe ikiye yarıldı

Depremlerde Hatay'ın Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yerinden kayıp bir eve çarparak duran dev kaya parçası ortadan ikiye bölünmüş halde duruyor. Hacı Bulgur'a ait tek katlı evde hasar oluşurken, eve çıkan yol da düşen parçalar nedeniyle kapandı.